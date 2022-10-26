2022/10/26 | 13:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استضافت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، 26 تشرين الاول، 2022، رئيس هيئة...

ظهرت المقالة البرلمان يستضيف رئيس هيئة النزاهة وكادرها بشأن ملف سرقة أموال الأمانات أولاً على المسلة.

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