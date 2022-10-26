هكذا تقرأ واشنطن أحداث العراق

2022/10/26 | 13:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: عادل الجبوري لعل المعروف للكثيرين، لا سيما أرباب السياسة والمتابعين والمراقبين...

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