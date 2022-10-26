الجزائر.. انطلاق أعمال مجلس القمة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمشاركة العراق

2022/10/26 | 13:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت في العاصمة الجزائرية الجزائر، اليوم الأربعاء، اعمال القمة العربية الـ31 بمشاركة العراق.وبدأت اعمال القمة العربية الـ31 باجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين العرب، بمشاركة مندوب العراق الدائم في الجامعة العربية وسفير العراق بمصر احمد نايف الدليمي.وسيناقش اجتماع القمة عدداً من البنود وسيتم رفعها لوزراء خارجية العرب يوم السبت المقبل، بمشاركة وزير […]

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انطلاق أعمال مجلس القمة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمشاركة العراق أولاً على ايرث نيوز.

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