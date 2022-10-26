2022/10/26 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم
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مصدر برلماني: بعد قليل سيتم نشر جدول اعمال جلسة البرلمان ليوم غد الخميس والمتضمن فقرة واحدة فقط، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني.
يتبع ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الخميس - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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