وكالة الاستخبارات تعتقل ٦ إرهابيين في بغداد

2022/10/26 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومتواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية عملياتها النوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، إذ تمكنت من إلقاء القبض على (٦) إرهابيين أحدهم شارك بعمليات خطيرة ضد القوات الأمنية في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.وبناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذ الرجال الغيارى في وكالة الاستخبارات عمليات نوعية منفصلة لملاحقة عدد من الأهداف المطلوبة وفق المادة 4 إرهـ ـاب بمناطق متفرقة من بغداد.حيث تم إلقاء القبض على (٨) إرهابيين بينهم قيادات بارزة ضمن عصابات داعش الإرهابية والذين نفذوا عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في قاطع اللطيفية ضمن ما تسمى (كتائـ ب التوحيـ د والجهـ ـاد) الإرهابيـ ـةومن خلال الاعترافات الأولية تبين أن أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم شارك باستهداف القوات الأمنية ومقراتها بقذائـف الهاون، كما شارك في عملية تفجـ ـير صهريج مفخـ خ استهدف عجلات عسكرية تابعة للجيش العراقي .وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين وإحالتهم على الجهات القضائية تمهيدا لمحاكمتهم لي

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