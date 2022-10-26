2022/10/26 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، اليوم الاربعاء، القاء القبض على 6 إرهابيين بينهم إرهابي فجر صهريجاً مفخخاً في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم مفجر صهريج مفخخ.. الإطاحة بـ 6 إرهابيين في بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم مفجر صهريج مفخخ.. الإطاحة بـ 6 إرهابيين في بغداد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).