2022/10/26 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري مكتب رئيس الوزراء المكلف السيد

محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء ،

عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة

لتولي المناصب الوزارية في الحكومة

الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب

يوم غد الخميس.

و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السوداني يكشف عن عملية تدقيق نهائي للاسماء المرشحة للمناصب الوزارية للتصويت عليها الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السوداني يكشف عن عملية تدقيق نهائي للاسماء المرشحة للمناصب الوزارية للتصويت عليها الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).