مدير بلدية كربلاء المقدسة يتحدث عن تنفيذ (11) مشروع لتأهيل احياء في المحافظة

2022/10/26 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر ملاكات بلدية كربلاء المقدسة

بتنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية في

مداخل واحياء مدينة كربلاء المقدسة،

وتضمنت مخططها تنفيذ (11) مشروعا لتاهيل

عددا من احياء المدينة، فضلا عن مشاريع

اخرى مخطط لانجازها

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