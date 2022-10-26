قائمة مسربة بأسماء الوزراء الجدد المطروحة للثقة

2022/10/26 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت قائمة مسربة، اسماء الشخصيات المرشحة للمناصب الوزارية بعد اتفاق القوى السياسية مع المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، عليها.

وضمت القائمة المسربة، اليوم (26 تشرين الاول 2022) وهي ، 20 شخصية لـ20 وزارة، وفق التالي :

طيف سامي مرشحةً لوزارة المالية

حسين هنين مرشحاً لوزارة الكهرباء

احمد الاسدي مرشحا لوزارة العمل

هشام الدراجي مرشحاً لوزارة الدفاع

ليث الشاهر مرشحاً عن وزارة النفط

خالد بتال مرشحاً لوزارة الصناعة

صالح الحسناوي مرشحاً لوزارة الصحة

محمد تميم مرشحاً لوزارة التخطيط

نعيم العبودي مرشحاً لوزارة التعليم

رزاق محيبس مرشحاً لوزارة النقل

عبد الامير الشمري مرشحاً لوزارة الداخلية

هيام الياسري مرشحةً لوزارة الاتصالات

عبد الخالق العزاوي مرشحاً لوزارة التجارة

صباح مهدي مرشحاً لوزارة الشباب والرياضة

عباس العلياوي مرشحاً لوزارة الزراعة

فؤاد حسين مرشحاً لوزارة الخارجية

بنكين ريكاني مرشحاً لوزارة الاسكان

خالد شواني مرشحاً لوزارة العدل

مزاحم الخياط مرشحاً لوزارة الثقافة

ياسين العيثاوي مرشحاً لوزارة التربية

واشار مصدر مطلع، الى ان “وزارات التجارة والتخطيط والصناعة والثقافة ستكون من حصة تحالف السيادة، فيما ستكون وزاراتي الدفاع والتربية من حصة تحاف عزم”.

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