شاهد بالفيديو.. شاهد .. بحر من النفايات يُغرق منطقة سويب في بغداد ويحاصر الدارس !

2022/10/26 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aamsnUAhM1Y

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