2022/10/26 | 13:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قضينا حياتنا بالدراسة وتاليتها صفطنا الشهادات بالبيت) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kPG2uOojcmI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قضينا حياتنا بالدراسة وتاليتها صفطنا الشهادات بالبيت) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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