2022/10/26 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على ستة إرهابيين في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.وقالت الوكالة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني /، إنه “تم القاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بـ(6) إرهابيين في بغداد بينهم إرهابي فجر صهريجاً مفخخاً المركز الخبري الوطني.

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