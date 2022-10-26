رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ

2022/10/26 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق آلينا رومانوسكي.

وسلمت السفيرة الأمريكية، الرئيس، رسالة خطية من المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري متعلقة بمؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ "كوب 27" والمزمع انطلاقه مطلع الشهر المقبل، حيث أشارت الرسالة إلى التطلع لحضوره القمة من أجل العمل المشترك، والتأكيد على المواثيق المبرمة في قمة غلاسكو للمناخ وأهداف اتفاق باريس للمناخ.

وعبرت الرسالة عن سعادة الولايات المتحدة بالعمل مع العراق في موضوع المناخ الى جانب الشركاء الآخرين من أجل إيجاد نقاط مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة في حماية البيئة وضمان مستقبل الأرض والأجيال المقبلة.

من جانبه، أكد رشيد، أن ظاهرة التغير المناخي أضحت أزمة عالمية يعاني منها الجميع، وعلى أعضاء المجتمع الدولي التضامن والتكاتف من أجل معالجة التغيّرات الحادة للمناخ والعمل الجاد لحماية البيئة، مشيرا الى أن العراق يتطلّع وبقوة إلى الانخراط بجهود مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي باعتبار البلد أحد أكثر الدول تأثرا بظروف المناخ وآثارها على البيئة والاقتصاد والحياة.

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