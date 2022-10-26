44 الف طن من الرز التايلندي يصل الى البصرة لصالح التموينية

2022/10/26 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التجارة عن وصول الباخرة‏JABAL ALKAWR المحملة بـ44 الف طن من الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية للوجبات المتبقية لعام 2022 .

وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في بيان ان “الباخرة وصلت الى منطقة الادلاء في المياه الإقليمية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية محملة بـ44 الف طن من مادة الرز التايلندي المقرر تجهيزه ضمن السلة الغذائية”.

وأضافت أن “فريقا مشتركا من دائرة الرقابة التجارية وفاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية بشركتها استقلوا سطح الباخرة فور وصولها لسحب نماذج الرز بغية القيام بفحصه فحصاً أوليا ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء”.

وبينت أن “نوعية الرز المستوردة والمتعاقد عليها هي من نوعيات الرز الابيض ذات الحبة الطويلة والمصنف من اجود الانواع العالمية”، مؤكدة أن “بواخر اخرى محملة بالرز للسلات المتبقية لهذا العام ستصل في الايام القادمة”.

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