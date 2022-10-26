مع قرب تشكيل حكومة جديدة بالعراق.. لماذا تزداد محاولات مقاضاة الكاظمي؟

2022/10/26 | 14:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن جبهة جديدة غير متوقعة فُتحت أمام رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، بإعلان النائب الأول لرئيس البرلمان تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة القرارات التي اتخذها الكاظمي مؤخرا.

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