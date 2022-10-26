مبادرة مستقبل الاستثمار.. المصرفيون الأمريكيون قلقون بشأن الوضع العالمي أكثر من الركود

2022/10/26 | 14:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد بعض كبار الأسماء في وول ستريت أن الركود في الولايات المتحدة أمر مرجح الآن، إن لم يكن حتميًا.لكن لديهم مخاوف أكبر في أذهانهم

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