العراق.. السوداني يوضح آلية اختيار المرشحين للمناصب الوزارية

2022/10/26 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، الأربعاء، بيانا بشأن المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.

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