هيونداي تفتتح أول فندق بالعالم يعمل بطاقة السيارات الكهربائية

2022/10/26 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول جميع شركات صناعة السيارات التسويق لنفسها بأسلوب ذكي يجعل العملاء يقبلون على الشراء بدون إعادة التفكير لمرة ثانية.

ولتحقيق هذا الهدف ترصد هذه الشركات ميزانيات ضخمة مخصصة للدعاية والإعلان ولبناء واجهة وشخصية لنفسها ومنتجاتها.

هيونداي تروّج للسيارات الكهربائية بطريقة مبتكرة

على سبيل المثال لاالحصر: توصل فريق التسويق التابع لشركة هيونداي إلى فكرة مبتكرة وهي افتتاح فندق باسم هيونداي في ريف إسيكس ببريطانيا في 19 أكتوبر الجاري.

وأشارت شركة هيونداي إلى أن الفكرة جاءتها نتيجة بحث أظهر أن 55% ممن شملهم الاستطلاع قالوا:

“إن أزمة تكلفة المعيشة تجعلنا نعيد التفكير في خطط العطلات المستقبلية”.

في حين أن فندق هيونداي المقرر افتتاحه ليس فندقًا بالمعنى الدقيق للكلمة سيجد الزائرون مقصورة فاخرة راقية تقدم كل ما يمكن أن يتوقعه النزلاء من فندق فخم.

ولم تعلن هيونداي التفاصيل، لكنها أشارت إلى أن كل شيء في الفندق الجديد سيتم تشغيله بواسطة الكهرباء المستمدة من سيارة أيونيك 5.

لقد أصبح فندق هيونداي ممكنًا بفضل تقنية V2L من أيونيك 5، والتي:

تحوّل السيارة بشكل فعال إلى حزمة بطارية كبيرة.

توفر ما يصل إلى 3.6 كيلو وات من الطاقة لتشغيل كل شيء من الأضواء إلى ماكينات صنع القهوة والغلايات.

– مزايا فندق هيونداي الجديد

يمكن للضيوف زيارة مطعم فندق هيونداي بعد وضع حقائبهم، والذي يمتلك قائمة مبتكرة ومستدامة، مثل:

السيارات التي تشغلها.

المكونات التي يتم الحصول عليها محليًا من داخل مقاطعة إسيكس.

أما بالنسبة لأولئك الذين يصلون مبكرًا فتوجد صالة قهوة تحمل اسم أيونيك 5؛ حيث يمكنهم الحصول على قهوة إسبريسو مُعدة بشكل مثالي.

وخلال وقت غروب الشمس يستطيع الضيوف التوجه إلى قاعة السينما بالفندق الصغير، والتي تحتوي على جهاز عرض يعمل بالطاقة ومكبرات صوت.

بهذه القاعة تعمل سيارة هيونداي أيونيك 5 على تشغيل آلة صنع الفشار من أجل تجربة سينما حقيقية.

وأخيرًا يمكن للمقيمين في أيرلندا وبريطانيا الدخول إلى فندق هيونداي الجديد والفوز بإقامة مجانية لليلة واحدة.

وتشمل هذه الليلة المميزة عشاء من ثلاثة أطباق ووجبة إفطار كونتيننتال.

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