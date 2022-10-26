2022/10/26 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، على ضرورة إنهاء مخيم الهول السوري وضبط الحدود.وقال الأعرجي في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، أنه “بحثنا مع وزير الخارجية فؤاد حسين، ملفات ضبط الحدود ومنع المتسللين وتهريب المخدرات، وكذلك سبل تعزيز العلاقات مع دول الجوار”.وأضاف الأعرجي “أكدنا موقف […]

ظهرت المقالة الأعرجي ووزير الخارجية يؤكدان ضرورة إنهاء مخيم الهول السوري وضبط الحدود أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي ووزير الخارجية يؤكدان ضرورة إنهاء مخيم الهول السوري وضبط الحدود) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي ووزير الخارجية يؤكدان ضرورة إنهاء مخيم الهول السوري وضبط الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).