2022/10/26 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشف تقرير عن وجود 2.5 مليون عراقي بحاجة إلى مساعدات، مشيرا إلى أن خطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لهذا العام المخصصة للحالات الانسانية في البلاد تعاني من عجز بنسبة 78‌%.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصفهم من الأطفال..



تقرير يكشف: 2.5 مليون عراقي بحاجة إلى مساعدة المركز الخبري الوطني.

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