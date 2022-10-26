"لينكد إن" يعرف أن هناك حسابات مزيفة.. هكذا يريد مساعدة المستخدمين على اكتشافها

2022/10/26 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأشهر الأخيرة، كانت الروبوتات على رأس اهتمامات الكثيرين ممن يتتبعون صناعة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بفضل محاولة إيلون ماسك استخدام انتشار الحسابات المزيفة للخروج من صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر.ولكن الروبوتات ليست مجرد تحدٍ لتويتر

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