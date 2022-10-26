2022/10/26 | 15:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان دوبرداني، الاربعاء، 26 تشرين...

ظهرت المقالة ثمانية ملايين عدد الذين يتقاضون رواتبا من الحكومة في العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثمانية ملايين عدد الذين يتقاضون رواتبا من الحكومة في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثمانية ملايين عدد الذين يتقاضون رواتبا من الحكومة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).