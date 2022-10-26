تصريح حكومي يخص العمل بقرارات تصفير الرسوم الجمركية وتعليق إجازة الاستيراد

2022/10/26 | 15:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الثلاثين من أيلول 2022، تم إنهاء العمل بقرارات مجلس الوزراء المتضمن تصفير الرسوم الجمركية.

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