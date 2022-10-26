عماد محمد: متفائل رغم صعوبة ’المجاميع’ في النهائيات الآسيوية

2022/10/26 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أبدَى مدربُ منتخب الشَباب عماد محمد، اليوم الاربعاء، تفاؤله بتحقيقِ نتيجةٍ جيدةٍ في البُطولةِ الآسيويّة بعد القُرعةِ التي أوقعت منتخبنا في المجموعةِ الأولى إلى جانبِ البلد المنظم أوزبكستان وإندونيسيا وسوريا.

وبيّن محمد في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، أن "جميعَ المجاميع التي ظهرت اليوم ليست سهلةً، فمنتخبنا أوقعته القرعة إلى جانبِ البلد المستضيف للبطولةِ أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا التي ستستضيف كأسَ العالم للفئةِ نفسها".

وأشارَ إلى أنه "يتوجب علينا التحضيرُ بشكلٍ جيدٍ لتلك البطولة من جميع النواحي وعبور تلك المَجموعة".

وأضافَ "هدفنا هو تجاوزُ فرق المجموعة الذي سيكون بعد ذلك بوابةً للمُنافسةِ على التأهلِ لكأس العالم بعد اكتسابِ الخبرة في تلك البطولة.

وأختتمَ محمد حديثه بالقول: "نحتاجُ إلى عملٍ كبيرٍ وإعدادٍ جيد لتلك البطولة من أجل تحقيقِ نتيجةٍ إيجابية في نهائياتِ كأس آسيا تحت 20 عاماً.

يذكرُ أن القرعة الآسيويّة أوقعت منتخبنا إلى جانبِ أوزبكستان وسوريا وإندونيسيا، وتنطلقُ مباريات تلك البطولة في الأول من آذار 2023.

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