خشان يفتح النار صوب الإطار وكابينة السوداني في آنٍ معاً

2022/10/26 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انتقد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، الطريقة التي ستولد فيها حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني موضحا ان الاخير لم تكن له الحرية الكافية لاختيار كابينته.

وقال خشان لـ (بغداد اليوم) إن "الإطار التنسيقي وباقي الكتل ضغطت على السوداني بشأن المرشحين فنحن كنا نأمل أن لا يكون تشكيل الحكومة بهذه الطريقة".

وعن الأسماء التي أعلنت ومدى صحتها، علق خشان انها "حقيقية وستعلن يوم غد بجلسة تمرير الحكومة".

وحصلت (بغداد اليوم)، على قائمة "مسربة" لمرشحي كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، والتي من المقرر التصويت عليها يوم غد الخميس.

طيف سامي مرشحةً لوزارة المالية

حسين هنين مرشحاً لوزارة الكهرباء

احمد الاسدي مرشحا لوزارة العمل

هشام الدراجي مرشحاً لوزارة الدفاع

ليث الشاهر مرشحا (وقد يستبدل ) وزارة النفط

خالد بتال مرشحاً لوزارة الصناعة

صالح الحسناوي مرشحاً لوزارة الصحة

محمد تميم مرشحاً لوزارة التخطيط

نعيم العبودي مرشحاً لوزارة التعليم

رزاق محيبس مرشحاً لوزارة النقل

عبد الامير الشمري مرشحاً لوزارة الداخلية

هيام الياسري مرشحةً لوزارة الاتصالات

عبد الخالق العزاوي مرشحاً لوزارة التجارة

صباح مهدي مرشحا لوزارة الشباب والرياضة

عباس العلياوي مرشحاً لوزارة الزراعة

فؤاد حسين مرشحاً لوزارة الخارجية

بنكين ريكاني مرشحاً لوزارة الاسكان

خالد شواني مرشحاً لوزارة العدل

مزاحم الخياط مرشحاً لوزارة الثقافة

ياسين العيثاوي مرشحاً لوزارة التربية

يذكر ان السوداني تقدم بطلب رسمي يوم امس، من رئاسة البرلمان عقد جلسة يوم غد للتصويت على كابينته الوزارية، بعد اختياره أسماء المرشحين والتي تمخضت عن اجتماعات ولقاءات مع رؤساء كتل وأحزاب استمرت 13 يوما.

وكان النائب المستقل باسم خشان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، هاجم قوى الإطار التنسيقي والأحزاب المؤتلفة معها حول نتائج تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، واصفا طريقتها بتشكيل الحكومة "الجنون بعينه".

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