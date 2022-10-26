بقيمة 105 مليارات.. كشف مخالفات بمشروع استثماري في ذي قار

2022/10/26 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الأربعاء، عن صدور امر استقدام بحق نائب

رئيس هيئة استثمار ذي قار، على خلفية

وجود مخالفات في احد المشاريع

الاستثمارية الكبرى في المحافظة.

وأفادت دائرة تحقيقات الهيئة في ب

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