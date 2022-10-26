2022/10/26 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد عبد الرضا

لقد أشار موقع الأمم المتحدة في نيسان

عام 2018 إلى أن المناهج التي عفا عليها

الزمن وأساليب التدريس والبنية التحتية

الضعيفة تعيق كلها العملية التعليمية

في كافة المراح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعرفة العراقية بين الأهمال والأغتراب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعرفة العراقية بين الأهمال والأغتراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).