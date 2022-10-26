تحذير من غزارتها.. مواقع هطول الأمطار خلال 24 ساعة القادمة في العراق

2022/10/26 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر راصد جوي عراقي، اليوم الأربعاء،

خريطة بمواقع هطول الأمطار خلال 24 ساعة

القادمة في البلاد.

وكتب الراصد صادق عطيه عبر صفحته في

الفيسبوك، "حذار من بعض الغزارة

المتوقعة غرب واقصى شمال العراق ومناطق

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