رئيس الجمهورية: حفظ أمن العراق واستقراره مسؤولية الجميع

2022/10/26 | 15:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة تشكيل حكومة قادرة على حفظ أمن واستقرار العراق مسؤولية الجميع.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر السلام ببغداد، عضو مجلس النواب محمد تميم”.

وأكّد رشيد أن “تشكيل حكومة قادرة على حماية سيادة العراق وحفظ أمنه واستقراره هي مسؤولية الجميع”، مشددا على ضرورة “تقديم الدعم والإسناد لها لكي تقوم بمهامها في خدمة العراقيين”.

فيما قدّم عضو مجلس النواب تهانيه وتبريكاته إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وبما يحقق التقدم والتطور في الميادين كافة.

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