نائب عن الإطار التنسيقي: “مفاجأة” سيشكف عنها السوداني خلال جلسة البرلمان المقبلة

2022/10/26 | 15:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، اليوم الإربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لديه “مفاجأة” سيكشف عنها خلال جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته، فيما عد الاسماء والقوائم المسربة لمرشحي الكابينة الوزارية غير صحيحة.

وقالت النائب عن الإطار إبتسام الهلالي، أن “رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يحمل مفاجأة خلال تقديم الكابينة الوزارية إلى مجلس النواب في جلسة منح الثقة لحكومته”.

وأكدت أن “القوائم بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية التي نشرت في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، إلا ان بعض من تلك الأسماء مرشحة بالفعل بالكابينة الوزارية”.

واشارت الهلالي إلى إن “رئاسة البرلمان لم تحدد بعد موعداً رسمياً لانعقاد الجلسة سواء كان يوم غد الخميس ام السبت المقبل”.

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