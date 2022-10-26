"حاول إغراءها بالحلوى".. فيديو مرعب يظهر لحظة هروب فتاة بعمر 10 سنوات من خاطف مزعوم في فلوريدا

2022/10/26 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شرطة فورت لودرديل بولاية فلوريدا، لقطات من كاميرات المراقبة لرجل يشتبه في محاولته اختطاف فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات للمرة الثانية.

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