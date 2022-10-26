2022/10/26 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، دعوة الى الحكومة الاتحادية المقبلة للعمل على صياغة قانون لإدارة الثروات الطبيعية في البلاد والمصادقة عليه داخل البرلمان العراقي.جاء ذلك في كلمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسرور بارزاني يوجه دعوة للحكومة الاتحادية المقبلة تخص الثروات الطبيعية المركز الخبري الوطني.

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