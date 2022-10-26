الزراعة تتخذ اجراءات للحد من انتشار فيروس يصيب الأسماك

2022/10/26 | 16:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة البيطرة أحد تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن اتخاذها إجراءات احترازية للحد من انتشار مرض الكوي هيربس الفايروسي في الأسماك.وذكر مدير عام دائرة البيطرة في بيان تابعه/المركز الخبري الوطني/، […]

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