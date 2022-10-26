بينها العراق.. السعودية تُعلن تأسيس شركات استثمارية في 5 دول عربية

2022/10/26 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات استثمارية إقليمية في العراق والأردن والبحرين والسودان وعمان باستثمارات تصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الشركات ستركز على الاستثمار في قطاعات استراتيجية عدّة منها البنية التحتية والتطوير العقاري والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والاتصالات والتقنية.

وأضافت أن تأسيس الشركات الخمس الجديدة سيعمل على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، بما يسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل.

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة تأسس عام 1971، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وبلغت إجمالي قيمة الأصول التي يديرها 2.3 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من 2022، بحسب موقعه الإلكتروني.

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