استشهاد جنديين اثنين باعتداء إرهابي في كركوك

2022/10/26 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باستشهاد اثنين من الجنود باعتداء ارهابي غرب داقوق في كركوك.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “قافلة للجيش تعرضت لهجوم ارهابي في اطراف قرية خوشه غربي قضاء داقوق في كركوك ما ادى الى استشهاد اثنين من الجنود”.

واضاف، ان “الهجوم شنته خلايا داعش الارهابي باسلحة القنص”، لافتا الى “بدء عملية تمشيط واسعة لتعقب خلايا الاجرامية”.

وتشهد بعض مناطق كركوك خروقات امنية بين فترة واخرى بسبب نشاط الخلايا الاجرامية.

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