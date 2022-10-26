2022/10/26 | 17:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _dLHhGZ8GCQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبساوي : المدن المحررة تحتاج لبرنامج حكومي ينهض بواقعها المتدهور) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العبساوي : المدن المحررة تحتاج لبرنامج حكومي ينهض بواقعها المتدهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).