سنة للتكليف وسنة للتأليف

2022/10/26 | 17:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي في البلاد التي تحترم نفسها هناك نظامٌ واحد للسير تضبط حركة المرور في شوارعها العلامات الإرشادية المحددة التي يحترمها الغني والفقير، والكبير والصغير.أما في العراق فهناك نظام مرور...أكمل القراءة ←

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