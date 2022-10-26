المحاصصة ومزاد بيع وشراء المناصب الوزارية

2022/10/26 | 17:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نهاد الحديثي قلنا وأكدنا سابقاً لن يكون هناك إنفراجا سياسياً تاما وراء تشكيل الحكومة المقبلة ، يعد تشكيل ائتلاف «إدارة الدولة» الخطوة الأبرز التي سبقت إعلان تكليف محمد شياع السوداني...أكمل القراءة ←

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