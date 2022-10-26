واشنطن لا تريد تغيير نظام طهران الدكتاتوري

2022/10/26 | 17:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.ماجد السامرائي أكذوبة ثنائية محوري الشر العراق وإيران لم تمرّر.فلأفغانستان قصة أخرى من قبل الإدارات الأميركية بحزبيها الجمهوري والديمقراطي.منذ البداية كشف العالم أن المقصود بها كان...أكمل القراءة ←

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