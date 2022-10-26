الحشد الشعبي يضبط أسلحة وأعتدة من مخلفات “داعش” في الأنبار

2022/10/26 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضبطت قوة من الفوج الثالث المقر المسيطر الأول بالحشد الشعبي في محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، أسلحة وعتادا من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي في منطقة الكرمة.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية تفيد بوجود أسلحة في منزل مهجور بمنطقة اللهيب ضمن قاطع […]

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