2022/10/26 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم نادي الوحدات، المنافس على اللقب، الاربعاء رسميًا كتاب انسحابه من الدوري الاردني لكرة القدم الى الاتحاد المحلي للعبة، وذلك قبل مرحلتين من النهاية، اعتراضًا على نقل مباراته الفاصلة ضد منافسه الفيصلي الى ملعب آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تغيير الملعب بعد أحداث الشغب".. الوحدات ينسحب رسميا من الدوري الأردني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تغيير الملعب بعد أحداث الشغب".. الوحدات ينسحب رسميا من الدوري الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).