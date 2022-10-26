2022/10/26 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.واغلقت بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد على سعر صرف بلغ 146000 دينار عراقي مقابل 100 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار ترتفع مع اغلاق بورصة بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار ترتفع مع اغلاق بورصة بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار صرف الدولار ترتفع مع اغلاق بورصة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).