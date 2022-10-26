بعد عام على الانتخابات.. توقعات بتمرير البرلمان العراقي الحكومة الجديدة برئاسة السوداني

2022/10/26 | 17:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم، بيانًا بشأن المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع التصويت عليها غدا، بعد قرابة أسبوعين على التكليف.

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