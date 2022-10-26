البرلمان يرفض طلب السوداني بالتصويت على حكومته غدا الخميس (وثيقة)

2022/10/26 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مجلس النواب العراقي، اليوم

الأربعاء، طلب رئيس الوزراء المكلف

بتشكيل الحكومة، محمد شياع السوداني،

عقد جلسة منح الثقة لحكومته غداً

الخميس.

وأظهر كتاب صادر عن مجلس النواب، وموجه

إلى مكتب السوادني، ح

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