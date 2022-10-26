حمزة هادي ثالث ضحايا الدوري العراقي

2022/10/26 | 17:48 - المصدر: وكالة نون

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قدم حمزة هادي استقالته من تدريب فريق

زاخو بعد أن تعرض فريقه للخسارة الثانية

توالياً أمام فريقي الزوراء ونوروز.

واستقال حمزة هادي الذي يخوض تجربته

التدريبية الثانية كمدرب أول بعد أن عمل

سابقاً مع ف

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