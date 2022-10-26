2022/10/26 | 17:50 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعليم السباحة للأطفال في نادي الشرطة .. مجاناً) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9ea-sPrPkF0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعليم السباحة للأطفال في نادي الشرطة .. مجاناً) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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