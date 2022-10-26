“بعد رفض طلبه الأول”.. طلباً جديداً للسوداني لتحديد موعد التصويت على كابينته الوزارية

2022/10/26 | 17:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، طلباً جديداً إلى مجلس النواب لتحديد موعد التصويت على كابينته الوزارية، وذلك بعد رفض البرلمان طلبه الأول بسبب وجود 3 مخالفات في صيغته.

وقال السوداني في طلب ثانٍ موجّه إلى رئيس مجلس النواب،S، إنه “استناداً إلى أحكام البند (رابـعـاً) من المادة (76) من الدستور، ووفقا للمرسوم الجمهوري رقم (34) الصادر بتاريخ الثالث عشر من شهر تشرين الأول 2022، المتضمن تكليفنا بتشكيل مجلس الوزراء، نود إعلامكم باستعدادنا لتقديم التشكيلة الوزارية، راجين التفضل بتحديد موعد جلسة نيابية لعرض اسماء المرشحين لعضوية مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري على اعضاء مجلس النواب المحترمين، لغرض التصويت على منح الثقة، ونرافق لكم ربطا نسخة من المنهاج الوزاري وقائمة بأسماء المرشحين وسيرهم الذاتية.

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