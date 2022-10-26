مكتبه.. يؤكد ما يتم تداوله في وسائل الاعلام لشغل الحقائب الوزارية غير نهائي

2022/10/26 | 17:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه

يؤكد مكتب رئيس مجلس الوزراء المكلف أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية غير نهائي، وأن عملية تدقيق المرشحين مازالت مستمرة، ولم تنته اللجان المختصة من عملها لغاية الآن.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف

26 تشرين الأول 2022

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