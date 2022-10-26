"الابتلاء قد يقودك إلى قدر لم تحلم به"... ناجية من السرطان تروي كيف اكتشفت القوة بداخلها

2022/10/26 | 18:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان خبر إصابتها بسرطان الثدي صادماً بالنسبة لها، لكن رانيا عبدالعزيز تمكنّت من اكتشاف القوة في داخلها، لتساعدها على تخطي هذه الرحلة الصعبة والنجاة من المرض، لتصبح اليوم واحدة من سفيرات جمعية زهرة لدعم مرضى سرطان الثدي في المملكة العربية السعودية.

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