2022/10/26 | 18:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المنسق الرئاسي الخاص، آموس هوكستين، سيسافر الأربعاء إلى لبنان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التاريخية لرسم حدود بحرية دائمة بين لبنان وإسرائيل.

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